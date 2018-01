Ocado sperimenta un robot magazziniere

Filippo Vendrame,

Ocado, noto supermarket online inglese, ha tra le sue missioni quella di automatizzare la propria attività, per quanto possibile. Per esempio, Ocado ha sperimentato diverse tecnologie che vanno dalle mani robot flessibili per il confezionamento della frutta e verdura, sino a veicoli di consegna a guida autonoma. Il suo ultimo sforzo in questa direzione è un prototipo di robot progettato con lo scopo di aiutare il personale addetto ai magazzini.

Il robot si chiama ARMAR-6 ed è stato sviluppato da Ocado con l’aiuto di alcune università tra cui l’University College London e la scuola politecnica federale di Losanna. Lo sviluppo di questo prototipo fa parte di un progetto finanziato dall’Unione Europea volto a sviluppare “robot collaborativi” che possano lavorare a fianco dell’uomo in tutta sicurezza. ARMAR-6 ha una struttura umanoide, con testa e braccia, e si muove su una base con ruote. Il robot utilizza delle telecamere per individuare e afferrare gli oggetti che poi passa al personale presente nei magazzini di Ocado. L’azienda ha sviluppato diverse tecnologie avanzate che spera anche di poter offrire ad altre società.

Tuttavia, come risulta dal video promozionale condiviso dall’azienda, l’ARMAR-6 ha ancora molta strada da fare prima che sia pronto per il posto di lavoro. I suoi movimenti sono lenti ed esitanti, e le sue azioni devono essere pianificato in anticipo.

Tuttavia, secondo Graham Deacon, capo della ricerca di Ocado, in futuro il robot sarà in grado di funzionare in maniera autonoma prestando assistenza automaticamente dopo aver riconosciuto i bisogni del personale dei magazzini.

Al momento, però, ARMAR-6 funziona solamente attraverso comandi prestabiliti ma in futuro potrebbe diventare un reale aiuto per il personale umano. Ocado, con le sue ricerche, sta mostrando come i robot possano rappresentare, potenzialmente, un valido aiuto per le attività lavorative delle persone.