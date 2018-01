Skype testa la crittografia end to end nelle chat

Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato a testare una nuova funzionalità per Skype molto importante sul fronte della sicurezza. La casa di Redmond ha iniziato a sperimentare la crittografia end to end sulle conversazioni di chat utilizzando lo standard Signal Protocol di Open Whisper Systems. La società ha annunciato questa novità denominata “Private Conversations” all’interno di un post sul suo blog ufficiale.

Questa funzione sarà a disposizione di chiunque utilizzerà la versione beta di Skype (8.13.76.8) distribuita all’interno del programma Skype Insider. Questa nuova funzionalità è disponibile per i test su tutte le piattaforma in cui il client di messaggistica di Microsoft è presente: Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Tuttavia, l’uso della crittografia potrà essere effettuato solamente tra utenti che utilizzano la stessa versione dell’app. Il sistema di crittografia funzionerà per le chat, per i file, per i messaggi audio ma non per le videochiamate. In realtà Skype utilizza già adesso un sistema di crittografia per proteggere le sue comunicazioni, ma la soluzione end to end è molto più sicura.

Questo sistema di crittografia funziona in modo che solo il mittente ed il destinatario potranno avere accesso al contenuto dei messaggi. Ovviamente, questo non significa un grado di sicurezza assoluta ma Skype diventerà una piattaforma molto più affidabile e sicura grazie all’utilizzo della crittografia end to end.

Microsoft allineerebbe Skype a molte altre importanti app di comunicazione che nel tempo hanno adottato questo sistema di protezione come, per esempio, WhatsApp.

Trattasi di una novità molto importante sia in ambito consumer che in ambito aziendale. Un maggiore livello di sicurezza offerto nelle conversazioni è un perfetto biglietto da visita per utilizzare Skype in ambienti dove l’affidabilità e la sicurezza sono priorità assolute.