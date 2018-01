HTC U11 EYEs, annuncio previsto il 15 gennaio

Luca Colantuoni,

Il produttore taiwanese ha confermato che il nuovo U11 EYEs verrà annunciato il prossimo 15 gennaio. HTC aggiungerà dunque un quarto modello alle serie che comprende già U11, U11+ e U11 life. Ovviamente anche questo smartphone avrà un ampio schermo con rapporto di aspetto 18:9.

Dalle immagini, pubblicate su Twitter dal noto leaker Evan Blass, si nota un’evidente somiglianza con l’attuale top di gamma U11+. HTC U11 EYEs (nome in codice Ocean Harmony) condivide con il modello superiore il design Liquid Surface (un finitura lucida applicata alla cover posteriore simula le proprietà dei liquidi) e lo schermo LCD da 6 pollici con rapporto di aspetto 18:9. Non è nota la risoluzione, ma potrebbe essere full HD+ (2160×1080 pixel). Il termine EYE nel nome è riferito al doppio flash LED per la fotocamera frontale (come nel vecchio Desire EYE), della quale non si conosce però la risoluzione.

Visto lo spessore ridotto delle cornici, il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro sotto la fotocamera, alla cui sinistra sono visibile i due LED del flash. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 652, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Altre specifiche sono la certificazione IP67, la porta USB Type-C e la batteria da 3.930 mAh. Probabile l’annuncio di una versione con processore Snapdragon 660.

Il sistema operativo sarà Android Nougat con HTC Sense e Edge Sense. Lo smartphone sarà disponibile in Cina, Kong Kong e Taiwan dal 17 gennaio. Il prezzo previsto è circa 400 dollari. In occasione dell’annuncio, il produttore dovrebbe chiarire se verrà distribuito anche in altri paesi.