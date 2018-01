Mercato PC: primo trimestre positivo dopo 6 anni

Luca Colantuoni,

IDC ha pubblicato i dati sulle consegne dei PC relative al quarto trimestre 2017 e, finalmente, c’è una buona notizia per i produttori. Secondo i calcoli della società di analisi, quello rilevato negli ultimi tre mesi del 2017 è il primo risultato positivo dopo sei anni. Quasi certamente le festività natalizie hanno contribuito in maniera importante, quindi occorrerà verificare se il trend continuerà anche in futuro.

IDC aveva previsto un calo dell’1,7% per il quarto trimestre 2017, invece il settore PC ha fatto registrare un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Complessivamente sono stati consegnati circa 70,6 milioni di computer contro i circa 70 milioni dell’anno scorso. Secondo la società di analisi, il dato positivo è stato ottenuto principalmente con l’aiuto delle aziende che hanno aggiornato i loro PC e notebook. In tutto il 2017 sono stati consegnati circa 259,5 milioni di computer con una leggera diminuzione rispetto al 2016 (-0,2%).

Il contributo maggiore al raggiungimento del risultato è stato fornito da HP (+8,3%) e Apple (+7,3%). Il produttore statunitense ha rafforzato la leadership nel settore, conservando quindi la prima posizione nella top 5 mondiale. Nel quarto trimestre 2017 ha consegnato circa 16,6 milioni di computer e raggiunto un market share del 23,5%. Lenovo (22,2%) occupa sempre il secondo posto, ma con nessun incremento percentuale rispetto al 2016. Seguono Dell (15,7%) e Apple (8,2%).

ASUS e Acer, appaiati al quinto posto (6,4%), hanno invece consegnato meno computer rispetto al quarto trimestre 2016, facendo registrare cali piuttosto importanti (-11,2% e -8,1%, rispettivamente).