Samsung Galaxy A8 dal 25 gennaio a 529 euro

Cristiano Ghidotti,

A poche settimane di distanza dall’annuncio, il nuovo Samsung Galaxy A8 si appresta a fare il suo debutto in Italia. Uno smartphone destinato alla fascia media del mercato, che eredita dai top di gamma della scorsa stagione alcune caratteristiche premium. Lo abbiamo toccato con mano nella sede milanese del gruppo, a pochi giorni dal debutto nel nostro paese.

Samsung Galaxy A8

Spicca l’Infinity Display da 5,6 pollici con pannello Super AMOLED e risoluzione Full HD+ (2220×1080 pixel), pensato soprattutto per la riproduzione dei contenuti multimediali. Il comparto hardware è mosso da un processore octa core Exynos 7885 (2,2 GHz dual, 1,60 GHz hexa) affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibili con schede microSD. La batteria è da 3.000 mAh, con ricarica rapida tramite porta USB Type-C. Completano la dotazione il modulo WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, jack audio da 3,5 mm per cuffie e auricolari, GPS e sintonizzatore FM.

In fase di progettazione Samsung ha pensato agli amanti dei selfie, integrando per la prima volta su un dispositivo mobile una doppia fotocamera anteriore (16+8 megapixel, f/1.9), in grado di generare un convincente effetto bokeh in fase di scatto o in post-produzione. Sul retro del Galaxy A8 trova invece posto un sensore da 16 megapixel con ottica f/1.7 per gestire in modo soddisfacente anche le situazioni più complicate in termini di illuminazione. Appena sotto c’è il lettore di impronte digitali.

Come già detto, ottima la scelta dei materiali: alluminio e vetro, con due superfici Gorilla Glass. Ciliegina sulla torta la certificazione IP68 che garantisce la resistenza a polvere e acqua, anche in immersione. Il tutto in una scocca con dimensioni pari a 149,2×70,6×8,4 mm e per un peso complessivo che si attesta a 172 grammi. In attesa di poter condurre test più approfonditi, il design ci è parso uno dei punti di forza.

Sarà possibile acquistare il Galaxy A8 in Italia a partire dal 25 gennaio, al prezzo di 529,00 euro, scegliendo tra le colorazioni nero, oro e orchid gray. Non è certo l’esborso economico più contenuto per un dispositivo di fascia media, ma la presenza di alcune caratteristiche premium lo giustificano. Da segnalare infine l’interessante iniziativa proposta da Samsung: acquistando il prodotto e registrandolo su Members entro il 14 febbraio sarà possibile ricevere in omaggio il visore Gear VR per la realtà virtuale.