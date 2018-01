Samsung Galaxy S9, fotocamera ad apertura variabile

Luca Colantuoni,

DJ Koh, Presidente di Samsung Mobile, ha confermato che il Galaxy S9 verrà annunciato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Da tempo circolano indiscrezioni sul design e le caratteristiche del nuovo smartphone, ma ora è possibile confermare alcune specifiche, tra cui quelle relative alla fotocamera posteriore.

Per quanto riguarda il design non si prevedono sostanziali differenze rispetto all’attuale Galaxy S8. Probabile però un’ulteriore riduzione dello spessore delle cornici, in particolare quella inferiore, in modo da incrementare lo screen-to-body ratio. L’immagine della confezione retail, pubblicata da un utente su Reddit, conferma lo schermo Super AMOLED da 5,8 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9.

Il Galaxy S9 avrà ancora un telaio in alluminio e vetro resistente alla polvere e all’acqua (certificazione IP68). La dotazione hardware comprenderà i processori Snapdragon 845 e Exynos 9810, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Come è ormai noto, il lettore di impronte digitali verrà spostato sotto la fotocamera posteriore. Quest’ultima avrà una risoluzione di 12 megapixel, autofocus Dual Pixel e stabilizzazione ottica delle immagini, come quella del Galaxy S8, ma verrà abbinata ad un obiettivo con apertura variabile (f/1.5-2.4). La fotocamera consentirà anche di registrare video in super slow motion, probabilmente a 1.000 fps.

La fotocamera frontale avrà una risoluzione di 8 megapixel con autofocus. Altra novità saranno gli altoparlanti stereo ottimizzati da AKG (gli utenti troveranno nella confezione anche gli auricolari AKG). Non mancheranno lo scanner dell’iride e la ricarica wireless. Il Galaxy S9+ dovrebbe avere 6 GB di RAM e una doppia fotocamera posteriore, una delle quali abbinata ad un obiettivo con apertura f/1.4.