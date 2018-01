Samsung, Smart TV da 55 pollici UHD super scontata

Floriana Giambarresi,

Qualità d’immagine UHD, esperienza Smart, design Ultra Slim, consumi energetici ridotti sono i punti di forza di una Smart TV Samsung da 55 pollici, al momento proposta su Amazon con una super offerta: il prodotto della Serie KU6050 passa infatti a 539 euro dai 674 euro a cui viene solitamente venduta, con un ribasso dunque del 20% sul prezzo finale.

Il concetto di TV intelligente è nato diversi anni fa e tali televisori stanno riscuotendo sempre più interesse anche sul mercato italiano, merito delle peculiari funzionalità che ne estendono di moltissimo le possibilità d’uso rispetto a una TV tradizionale. Infatti, connettendola a Internet, una Smart TV è in grado di riprodurre film e video in streaming da servizi come Netflix, si può programmare la registrazione di programmi televisivi, si possono installare applicazioni come Skype, YouTube e Facebook e giochi come Angry Birds, e altro ancora. Samsung è una delle aziende che punta maggiormente su tale tipologia di TV fornendo numerosi modelli tra cui scegliere.

Samsung Smart TV Serie KU6050 si basa su uno schermo da 55 pollici con qualità d’immagine UHD 4K (Ultra HD) e funzionalità HDR, che dona più luminosità e realismo alle immagini; è caratterizzata da una cornice ultra sottile, che la rende elegante da ogni lato e ideale per ogni area living, specialmente quelle più moderne. Il sistema operativo a bordo è Tizen, comandabile attraverso il Samsung Smart Remote incluso nella confezione.

Disponibili 3 porte HDMI, 2 USB, 1 Ethernet per la connessione via LAN e un tuner digitale terrestre HD DVB-T2/C, il nuovo standard che rappresenta l’evoluzione di quello attualmente utilizzato e che dal 2022 sarà obbligatorio in Italia. La Smart TV Samsung in questione è della classe energetica A, il cui consumo energetico dovrebbe essere di 154 Kilowatt annuali utilizzando il televisore 4 ore al giorno per 365 giorni.

Trattasi pertanto di una Smart TV elegante e dalle buone funzionalità, che oggi è possibile ottenere con un esborso economico ridotto, provvedendo a dotarsi di tale comodità risparmiando il 20% sul prezzo finale.