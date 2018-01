ASUS ZenFone Max Plus (M1) disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia dello ZenFone Max Plus (M1), primo modello della serie con schermo 18:9. Come per gli altri ZenFone Max, l’autonomia è la migliore caratteristica, ma gli utenti troveranno anche una doppia fotocamera posteriore di buona qualità. In attesa dell’avvio delle vendite online è possibile richiedere un codice sconto fino a 100 euro da utilizzare su ASUS eShop.

Il Plus nel nome è ovviamente riferito allo schermo IPS da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Lo spessore ridotto delle cornici laterali (solo 2,47 millimetri) e lo spostamento sul retro del lettore di impronte digitali ha permesso di ottenere un’ampia area di visualizzazione con screen-to-body ratio pari all’80% circa, senza incrementare le dimensioni complessive (l’ingombro è quello di uno smartphone da 5,2 pollici). La curvatura 2.5D sui bordi assicura il massimo comfort di utilizzo.

Galleria di immagini: ASUS ZenFone Max Plus (M1), immagini

La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek MT6750T a 1,5 GHz, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e LTE Cat. 6 con supporto dual SIM (tre slot separati per microSD e due nano SIM 3G/4G). Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 8 megapixel, abbinati rispettivamente ad un obiettivo con apertura f/2.0 e ad un grandangolo da 120 gradi. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.0.

Oltre al lettore di impronte, l’utente può sfruttare il riconoscimento facciale per sbloccare lo smartphone. La batteria da 4.130 mAh supporta la ricarica rapida e offre un’autonomia fino a 26 giorni in standby, 26 ore in conversazione 3G, 21 ore di navigazione WiFi e 13 ore di riproduzione video. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia Zen UI 4.0. Lo smartphone dovrebbe essere disponibile dal 18 gennaio. I prezzi sono 249,00 euro per la versione con 3 GB di RAM e 32 GB di storage (colori Deepsea Black, Sunlight Gold e Azure Silver) e 299,00 euro per la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage (colore Deepsea Black).