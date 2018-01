Cuccioli connessi ed al sicuro con i tracker GPS

Filippo Vendrame,

Spesso, i fedeli amici a 4 zampe sono così vivaci che tenerli sempre sotto controllo è una vera e propria sfida. Per il loro benessere e soprattutto per la loro sicurezza è sempre opportuno, però, sapere esattamente dove sono e cosa stanno facendo. Ma se si vive in campagna e si dispone di giardini enormi, seguire la vita del proprio cucciolo è quasi impossibile. Per i proprietari di cani più attenti esistono, però, delle soluzioni che sfruttano le migliori tecnologie che permettono di tenere traccia in tempo reale di tutte le attività del loro cucciolo e di sapere se si sta cacciando in qualche guaio allontanandosi troppo da casa.

Trattasi di speciali tracker connessi alla rete e dotati di GPS che appesi al collare del cane permettono ai proprietari di seguire i movimenti del loro amico peloso. Strumenti utili anche nel caso il proprio cane dovesse perdersi o scappare da casa. Grazie a questi piccoli gadget scoprire la posizione del proprio amico a 4 zampe sarà rapido ed immediato. In commercio ci sono diverse possibilità, alcune offerte direttamente dagli operatori all’interno di pacchetti comprensivi di soluzioni di connettività.

V-Pet by Vodafone

Trattasi di un tracker per animali domestici che consente di monitorare la posizione, i movimenti e lo stato di attività del proprio amico peloso. Il dispositivo (Kippy Vita) consente anche di selezionare una o più aree entro le quali l’animale può muoversi in libertà, inviando degli alert al proprietario nel caso in cui queste fossero oltrepassate.

Kippy Vita include la V-Sim di Vodafone che permette di connettere alla rete il dispositivo e di scoprire, così, da remoto, la posizione dell’animale domestico.

Questo prodotto costa 49 euro, mentre il servizio di connettività costa 5 euro ogni 4 settimane.

TIMTag SLIM

Trattasi di una soluzione molto simile a quella di Vodafone. TIMTag SLIM è un dispositivo che permette di scoprire la posizione del proprio amico a 4 zampe. Inoltre, questo gadget connesso permette di scoprire in tempo reale tutti i movimento del proprio amico peloso. TIMTag SLIM integra un dispositivo di localizzazione GPS di ultima generazione ed un sistema di connettività con accesso alla rete TIM. La gestione remota avviene attraverso un’applicazione dedicata.

TIMTag SLIM costa 129 euro oppure 2,99 euro ogni 4 settimane per 36 rate. Nel prezzo sono compresi 12 mesi di abbonamento al servizio.

Tractive XL

Trattasi di un dispositivo di localizzazione GPS per animali dotato di lunga autonomia (sino a 6 settimane). Questo dispositivo comunica attraverso l’applicazione Tractive GPS utilizzando la rete cellulare. In questo modo la posizione del proprio animale domestico potrà essere vista su di un qualsiasi dispositivo mobile o tramite web. Tractive XL permette di impostare un recinto virtuale ed invia una notifica al proprietario qualora il cane dovesse uscire da questo perimetro. Tractive XL è impermeabile e quindi non teme l’acqua.

Tractive XL può essere acquistato su Amazon a 79,99 euro.