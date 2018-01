HTC U11 EYEs, phablet con dual camera frontale

Luca Colantuoni,

HTC ha annunciato in Cina un altro smartphone della serie U11 che già comprende tre modelli, ovvero U11, U11+ e U11 life. Il nuovo HTC U11 EYEs è in pratica la versione economica di U11+, dal quale eredita alcune caratteristiche, come diagonale dello schermo e fotocamera posteriore. Non è noto se verrà distribuito anche in Europa.

Il phablet possiede un telaio unibody in alluminio con superficie lucida riflettente (design Liquid Surface) e un display Super LCD 3 da 6 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. U11 EYEs ha ricevuto la certificazione IP67, quindi può resistere alla polvere e all’acqua fino ad un metro di profondità per 30 minuti. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 652, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 2 TB (da inserire nel secondo slot SIM).

Anche questo modello integra l’ottima fotocamera posteriore di U11 e U11+, ovvero la UltraPixel 3 con sensore da 12 megapixel, obiettivo con apertura f/1.7, autofocus UltraSpeed, flash dual LED, stabilizzazione ottica e supporto per varie modalità di scatto e registrazione video (Pro, RAW, HDR, 4K, panorama, hyeprlapse e slow motion). Interessante anche la dual camera frontale con sensori da 5 megapixel e obiettivo con apertura f/2.0. L’utente può applicare l’effetto bokeh in tempo reale e il refocus dopo lo scatto. Tra le funzionalità software ci sono la modalità Beauty e gli sticker AR.

Galleria di immagini: HTC U11 EYEs, immagini dello smartphone

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM. Per sbloccare lo smartphone è possibile utilizzare il lettore di impronte digitali sul retro o il riconoscimento facciale. Non manca la tecnologia USonic con cancellazione del rumore e ovviamente la funzionalità Edge Sense con Edge Launcher. La batteria ha una capacità di 3.930 mAh e supporta la ricarica rapida tramite porta USB Type-C. Assente il jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo è Android 7.1.2 Nougat con HTC Sense. Il nuovo U11 EYEs sarà disponibile in tre colori (Solar Red, Amazing Silver e Ceramic Black) a partire dal 1 febbraio. Il prezzo è 3.299 yuan, pari a circa 420 euro (tasse escluse).