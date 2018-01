Lo smartphone Alcatel 3C arriva in Italia

Cristiano Ghidotti,

Con un ampio schermo adatto alla riproduzione dei contenuti multimediali e una notevole autonomia, Alcatel 3C fa il suo debutto ufficiale in Italia. Lo smartphone è in vendita al prezzo ufficiale di 129,99 euro (in offerta su Amazon a 107 euro), con la possibilità di scegliere fra le tre le colorazioni disponibili: Metallic Black, Metallic Blue e Metallic Gold. A livello di design si fanno notare i dettagli radiali sulla cover posteriore e il profilo arrotondato che facilità l’utilizzo con una sola mano.

Come già anticipato, il punto forte è il display da 6 pollici Full View 18:9 con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), pannello IPS e rapporto screen-to-body pari al 76,14%, un valore elevato per il segmento di mercato in cui il dispositivo va a proporsi. Ogni operazione è gestita dal processore quad core MediaTek MT8321, affiancato da GPU Mali-400, 1 GB di RAM, memoria interna da 16 GB e slot per la lettura di schede microSD fino a 128 GB. Completano la dotazione lettore di impronte digitali, fotocamera principale da 8 megapixel con autofocus, modulo frontale da 5 megapixel con flash LED per i selfie, giroscopio, sensori di prossimità e illuminazione, WiFi, Bluetooth, GPS e una batteria da 3.000 mAh. Il tutto in una scocca con dimensioni 161x76x7,9 mm e con un peso di 169 grammi.

Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android Nougat. Restando in tema software, degna di nota la funzione Social Mode introdotta nelle impostazioni della fotocamera, che offre la visualizzazione di anteprime istantanee, la condivisione rapida e altre caratteristiche dedicate alla cattura e all’editing delle foto. Si segnala infine che, a testimonianza della sua vocazione multimediale, Alcatel regala a tutti coloro che acquistano lo smartphone 3C entro il 31 luglio 2018 un buono dal valore pari a 30 euro per la visione dei film in streaming su Chili. Tutti i dettagli dell’iniziativa sul sito della piattaforma.