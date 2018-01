Pixel 2 XL: non tutti i display sono blu

Cristiano Ghidotti,

Il Pixel 2 XL è senza alcun dubbio un punto di riferimento all’interno dell’universo mobile, un dispositivo che racchiude in sé tutto ciò che di meglio il mondo Android ha da offrire: una fotocamera con ottime performance arricchita da un sistema di intelligenza artificiale, la ricezione puntuale degli update e un’autonomia eccellente per l’utilizzo quotidiano. Il top di gamma a marchio Google soffre però di alcuni problemi fin dal day one, il più grave dei quali è da ricercarsi nel cosiddetto display blu.

Osservando il pannello da un’angolazione non esattamente frontale, infatti, lo schermo assume una tinta azzurra-blu, un comportamento che abbiamo avuto modo di verificare anche nella nostra recensione pubblicata su queste pagine nei mesi scorsi. A poco sembra essere servita la patch rilasciata dal gruppo di Mountain View a inizio novembre con l’introduzione di nuove impostazioni. Non tutte le unità, però, sembrano esserne affette. Lo testimoniano il report di alcuni utenti comparsi in Rete e l’articolo scritto da Vlad Savov su The Verge, con tanto di fotografie a conferma di quanto sostenuto. Impossibile però, almeno per il momento, capire come acquistare un’unità non soggetta al problema.

Non tutti i display dei Pixel 2 XL sono problematici. Alcuni non mostrano il noioso viraggio blu.

Not all Pixel 2 XL displays are bad. Some lack the annoying blue shift. pic.twitter.com/p8RgkEbztF — Vlad Savov (@vladsavov) January 15, 2018

A realizzare lo schermo è sempre LG Display e il modello non è cambiato. Non è nemmeno una questione legata alla data di produzione: uno dei telefoni che non mostrano il difetto è stato assemblato in ottobre, insieme a quelli che invece risultano fallati.

Da Google al momento non sono giunte dichiarazioni ufficiali in merito. Chi si appresta ad acquistare un Pixel 2 XL lo deve dunque fare a scatola chiusa, incrociando le dita e sperando di poter mettere le mani su una delle fortunate unità non soggette al problema.