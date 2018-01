Samsung Galaxy S8, Android 8.0 Oreo a fine gennaio

Floriana Giambarresi,

Il rilascio della versione stabile di Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ è ormai imminente. La casa sudcoreana ha infatti reso noto che il programma di beta testing terminerà il 17 gennaio e che farà del suo meglio per distribuirne la release ufficiale il prima possibile.

La prima beta di Oreo su Samsung Galaxy S8 e sulla versione Plus è stata resa disponibile lo scorso 2 novembre e da allora sono pervenuti cinque aggiornamenti del firmware. L’ormai vicina fine del beta test significa che non ci saranno più nuove release e che non sarà più possibile provare il nuovo sistema operativo mobile Google finché non sarà rilasciato ufficialmente al pubblico; saranno inoltre disattivati i feedback relativi ad “Ask questions” ed “Error reports” e, sebbene i beta tester potranno continuare a inviare comunicazioni a Samsung fino al 17 gennaio, non riceveranno più alcuna risposta.

È interessante notare che Samsung ha anche rilasciato cinque versioni beta del firmware Nougat l’anno scorso per il Galaxy S7 e il Galaxy S7 Edge prima di porre fine al programma, per poi rendere disponibile l’aggiornamento a Nougat a tutti nel gennaio dello scorso anno. La stessa operazione sarà replicata dunque anche con i due smartphone della gamma Galaxy S8.

L’arrivo di Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ comporta l’imminente disponibilità di numerose migliorie e funzionalità a chiunque ne possieda un’unità. Tra queste, una migliore gestione delle app in esecuzione, soprattutto per quanto riguarda i processi in background, le cosiddette Notification Dots – ovvero dei piccoli punti colorati pensati per indicare la presenza di nuove notifiche, la modalità Picture-in-Picture per la riproduzione di video all’interno di finestre personalizzabili e altro ancora.

Non resta dunque che attendere una ulteriore comunicazione da parte di Samsung per conoscere con esattezza la data in cui Oreo sarà disponibile per il download. L’attesissimo Samsung Galaxy S9, che sarà annunciato ufficialmente a febbraio in occasione del Mobile World Congress 2018 di Barcellona, dovrebbe invece pervenire sul mercato con Android 8.0 Oreo già preinstallato.