Samsung Galaxy S9 in lega di magnesio e alluminio?

Luca Colantuoni,

Il Galaxy S9 sarà quasi certamente simile all’attuale Galaxy S8 con minimi ritocchi al design. Il marchio “Metal 12“, registrato da Samsung presso lo European Union Intellectual Property Office, descrive un nuovo materiale che verrà utilizzato per vari dispositivi, tra cui i futuri smartphone. Non è possibile tuttavia confermare se per il prossimo top di gamma è prevista la sostituzione dell’alluminio.

Metal 12 è il nome della lega di alluminio e magnesio (12esimo elemento nella tabella periodica), utilizzata nei nuovi Notebook 9 (2018), che offre maggiore resistenza e durabilità rispetto al normale alluminio, conservando la stessa leggerezza. Nella descrizione del marchio, depositato il 12 gennaio e in attesa di approvazione, viene specificato che il materiale può essere impiegato per svariati dispositivi elettronici, tra cui smartphone, tablet, smartwatch, computer e set-top box.

Considerate le tempistiche necessarie, la probabilità di realizzare un Galaxy S9 in Metal 12 è molto bassa, ma l’eventualità non è da escludere. In ogni caso, la lega di alluminio e magnesio verrà utilizzata solo per il frame, mentre la cover posteriore rimarrà in vetro per consentire la ricarica wireless. Il materiale potrebbe essere sfruttato per il Galaxy Note 9 e il Galaxy S10.

Samsung ha intanto avviato i primi contatti con alcuni rivenditori indiani per distribuire una nuova serie di smartphone esclusivamente online. L’obiettivo è offrire modelli a prezzi ridotti e incrementare il market share ai danni di Xiaomi. In soli tre anni, il produttore cinese è infatti diventato il leader assoluto in India.