Accessori geek Ultra Violet, il color Pantone 2018

Floriana Giambarresi,

Il 2018 secondo Pantone è Ultra Violet, in codice 18-3838. Se il 2017 era l’anno del verde Greenery, il colore di tendenza di quest’anno è il viola apprestandosi a invadere vetrine e negozi, fisici e online. Su Amazon, ad esempio, sono numerosi gli accessori geek – e non solo – proposti dai venditori per un 2018 all’insegna dell’originalità, dell’ingegno e del pensiero visionario, così come Pantone ha definito tale colorazione.

Anche ai produttori di accessori e gadget piace giocare d’anticipo e sono già diverse le aziende ad aver reso l’Ultra Violet protagonista di nuovi prodotti. Chi è dunque alla ricerca dell’ultimo trend da seguire potrà trovare negli accessori geek consigliati dal noto e-commerce i gadget perfetti da sfoggiare durante l’anno, come ad esempio:

Il viola è un colore complesso. E noi viviamo un’epoca complessa. È intrigante, affascinante, magico. (Lee Eisenman, direttore esecutivo del Pantone Color Institute)

È dunque semplice aggiungere ai propri dispositivi questa tonalità così audace, protagonista dell’anno. E quanto disponibile su Amazon rende anche più immediato dotarsi di un piccolo accessorio per risultare attenti alle tendenze moda.