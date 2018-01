Filippo Vendrame,

Benedetto Levi è il nuovo CEO di Iliad Italia ed avrà il compito di guidare la società al debutto nel complesso mercato della telefonia mobile italiana. Il Gruppo francese ha, dunque, ufficializzato il CEO della divisone italiana e questo significa anche che il debutto del quarto operatore italiano si sta avvicinando rapidamente. La nomina del CEO, infatti, era uno dei passaggi che ancora mancavano a Iliad per preparare la società al debutto sul mercato italiano.

La nomina del CEO di Iliad Italia non è l’unico segnale che fa pensare che al lancio dell’operatore manchi poco. Contestualmente, infatti, è stato messo online anche il sito di Iliad Italia dove saranno pubblicati tutti i comunicati della società. Benedetto Levi è una manager giovanissimo ma con già molta esperienza alle spalle. Il nuovo CEO di Iliad Italia è laureato in Ingegneria logistica e della produzione al Politecnico di Torino e ha conseguito un master in Management della Scuola Superiore di Commercio di Parigi (ESCP Europe). Molto interessante il suo profilo professionale. Benedetto Levi ha vissuto a Londra e Parigi, dove ha fondato una startup specializzata nella vendita di accessori per smartphone. Nel 2015 entra con il ruolo di Country Manager Italia nella startup Captain Train, poi acquisita dal gruppo indipendente Trainline, leader mondiale della vendita online di biglietti ferroviari, di cui Benedetto Levi ha gestito l’ingresso e lo sviluppo in Italia.

La scelta di un CEO così giovane potrebbe essere il segnale che il Gruppo Iliad, in Italia, voglia puntare con forza sul target dei giovani.

Manca ancora una data per il debutto ufficiale del quarto operatore ma la sensazione è che, adesso, manchi davvero molto poco.