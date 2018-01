Honor 8 non riceverà Android 8.0 Oreo

Luca Colantuoni,

Honor ha recentemente confermato la distribuzione dell’aggiornamento per diversi smartphone, per alcuni dei quali verrà anche implementato l’architettura Project Treble di Google. Purtroppo l’elenco non comprenderà l’ottimo Honor 8. La decisione, comunicata dal produttore cinese, è piuttosto discutibile, visto che Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0 verrà installato su modelli con caratteristiche inferiori.

L’ultima versione del sistema operativo, personalizzata con l’interfaccia EMUI, è già disponibile sui recenti Honor View 10 e Honor 9 Lite. Huawei rilascerà l’update via OTA anche per Honor 8 Pro, Honor 8 Lite, Honor 9i e Honor 7X, mentre l’aggiornamento per Honor 6X è in corso di valutazione. Altri smartphone del produttore cinese che hanno ricevuto o riceveranno Android 8.0 Oreo sono Huawei Mate 9/9 Pro e P10/P10 Plus. Il passaggio diretto da EMIU 5.1 a EMUI 8.0 è stato effettuato per evitare confusione con la versione di Android.

Un utente ha chiesto su Twitter quando verrà distribuito l’update per Honor 8, annunciato a luglio 2016 con Android 6.0 Marshmallow e successivamente aggiornato ad Android 7.0 Nougat. La risposta è stata purtroppo negativa:

Siamo spiacenti di informarvi che Honor 8 non è compatibile con l’aggiornamento Android Oreo a causa di limitazioni hardware e software.

Huawei non ha chiarito però quali sono queste presunte limitazioni. Lo smartphone integra un processore Kirin 950, mentre in Honor 9 Lite e Honor 7X è presente un meno potente Kirin 659. Nonostante ciò entrambi verranno aggiornati. Tra l’altro, il CEO George Zao aveva promesso Android Oreo anche per Honor 8. Gli utenti riceveranno solo le patch di sicurezza (se necessarie). La scelta del produttore è incomprensibile, considerato che il sistema operativo verrà rilasciato anche per il Nokia 2.