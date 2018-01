Vodafone punta sulla convergenza con Vodafone One

Filippo Vendrame,

Vodafone punta tutto sulla convergenza per accontentare le esigenze dei suoi clienti. L’operatore, quindi, ha deciso di soddisfare i bisogni di comunicazione e intrattenimento di tutte le famiglie italiane con la nuova Vodafone One, l’offerta convergente che offre la velocità di IperFibra, la rete mobile 4.5G e i contenuti di Vodafone TV. Un unico pacchetto per molteplici servizi che potranno essere pagati comodamente all’interno della stessa bolletta.

Grazie a Vodafone One, i clienti dell’operatore potranno disporre di IperFibra, una soluzione di connettività in grado di offrire velocità sino a 1 Gbps. L’esperienza di connettività sarà esaltata grazie al nuovo modem/router Vodafone Power Station che offre un maggiore livello di copertura negli ambienti indoor. L’offerta include anche Giga Vacanza con 40 Giga di traffico Internet in regalo sulla SIM mobile per navigare come a casa anche in vacanza. Vodafone One è un’offerta convergente e quindi include una soluzione per lo smartphone. I clienti potranno disporre di tutta la velocità del 4.5G con 1000 minuti, 1000 SMS e 5GB e Vodafone Pass Social & Chat incluso per navigare sui social senza consumare il traffico del proprio abbonamento. Vodafone One costa 29.90 euro ogni 4 settimane.

L’operatore ha pensato anche alle famiglie numerose. I clienti potranno richiedere Vodafone One includendo sino a 3 SIM alle stesse condizioni della prima SIM a soli 10 euro ogni 4 settimane per ognuna.

Infine, chi ama l’alta definizione potrà richiedere Vodafone TV, cioè un servizio che integra all’interno di un’unica piattaforma la TV tradizionale, quella on demand e l’Internet TV. Vodafone TV costa 10 euro ogni 4 settimane ed include contenuti come NOW TV, l’Internet TV di Sky, ed un ampio catalogo di Film e Serie TV di player come Sony Pictures Television, 20th Century Fox, La7, BBC Worldwide, Discovery e tanti altri.

Vodafone One può essere attivata in tutti i negozi Vodafone.