Xiaomi Mi Max 3 con schermo da 7 pollici?

Luca Colantuoni,

Nel corso del secondo trimestre è previsto l’annuncio del Mi Max 3. In base alle ultime indiscrezioni, Xiaomi dovrebbe utilizzare uno schermo 18:9, fattore di forma sempre più diffuso e introdotto dal produttore cinese con i recenti Redmi 5 e Redmi 5 Plus. Questa novità permetterebbe di incrementare la dimensione dello schermo, conservando un ingombro simile a quello dell’attuale Mi Max 2.

Le presunte specifiche del phablet sono state pubblicate sul social network Weibo. Il Mi Max 3 dovrebbe avere uno schermo da 6,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Il Mi Max 2 ha invece un display da 6,44 pollici con rapporto di aspetto 16:9. Le dimensioni complessive rimarranno pressoché invariate, grazie alla riduzione dello spessore delle cornici, ma gli utenti potranno sfruttare un’area di visualizzazione più ampia. Xiaomi aggiornerà sicuramente anche i componenti interni.

Invece dello Snapdragon 625 potrebbe essere scelto uno Snapdragon 635 o 660, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Nessuna novità è prevista per le fotocamere (12 e 5 megapixel), anche se circolano voci sulla presenza di una dual camera posteriore. Il produttore coreano dovrebbe incrementare ulteriormente la capacità della batteria da 5.300 a 5.500 mAh, probabilmente per garantire una simile autonomia (57 ore in conversazione), nonostante lo schermo di maggiori dimensioni.

Il prezzo previsto per la versione con 3 GB di RAM e 64 GB di storage è 1.699 yuan. Il Mi Max 2 può essere acquistato in Spagna e su Amazon, quindi anche il Mi Max 3 potrebbe arrivare in Europa.