Meizu M6s, processore Exynos e display 18:9

Luca Colantuoni,

Come promesso all’inizio del mese, il produttore cinese ha annunciato il nuovo Meizu M6s. Rispetto al precedente M6 sono stati introdotti diversi miglioramenti in termini di design, materiali e dotazione hardware. Lo smartphone sarà disponibile in Cina, ma potrebbe arrivare anche in Europa.

Il Meizu M6s possiede un telaio unibody in alluminio con antenne nascoste tramite la tecnica “nano-injection” usata per il Pro 6. Lo schermo edge-to-edge da 5,7 pollici ha una risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e dunque un rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende inoltre un processore a sei core Exynos 7872 (quattro core ARM Cortex-A53, due core ARM Cortex-A73) 3 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB.

Per la fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore da 16 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.0. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. La batteria da 3.000 mAh offre un’autonomia fino a 9,5 ore di riproduzione video e supporta la ricarica rapida (30% in 15 minuti e 52% in 30 minuti). Il lettore di impronte digitali è stato spostato sul lato destro, mentre il pulsante fisico mBack è stato sostituito dal pulsante on-screen con sensore di pressione (Super mBack).

Il sistema operativo è Android 7.1.2 Nougat con interfaccia Flyme OS 6.2. Il Meizu M6s sarà disponibile in quattro colori (Champagne Gold, Matte Black, Moonlight Silver e Cobalt Blue) a partire dal 19 gennaio. I prezzi sono 999 yuan (3GB+32GB) e 1.199 yuan (3GB+64GB).