WhatsApp, player YouTube integrato su iOS

Luca Colantuoni,

Dopo la nuova modalità di invio per i messaggi vocali, introdotta a fine novembre, gli utenti iOS possono utilizzare un’altra interessante funzionalità di WhatsApp, ovvero la possibilità di riprodurre i video di YouTube direttamente nell’app. Al momento non è noto se e quando sarà disponibile anche su Android.

Con le versioni precedenti di WhatsApp era necessario aprire YouTube per visualizzare il video. WhatsApp 2.18.11 per iOS, pubblicata sullo store Apple, permette invece di avviare la riproduzione direttamente nella schermata della conversazione. Quando l’utente riceve la URL vedrà il pulsante Play sulla miniatura del video e, se cliccato, verrà mostrato il player in modalità picture-in-picture. È possibile spostare il riquadro, aprire il video a tutto schermo e ovviamente chiuderlo.

L’utente può nascondere momentaneamente il player per leggere i messaggi della conversazione, senza fermare la riproduzione. Tuttavia, il video non rimarrà attivo se viene aperta un’altra chat. La versione preliminare della funzionalità scoperta in WhatsApp 2.17.40 beta era compatibile solo con gli iPhone dotati di grande schermo (da iPhone 6 in poi). Ora dovrebbe funzionare anche con i modelli più piccoli.

Il player integrato non è attualmente disponibile su Android e al momento non ci sono informazioni in proposito.