FIFA 18: la squadra dell’anno in Ultimate Team

Cristiano Ghidotti,

La modalità Ultimate Team è ormai da tempo una delle più apprezzate e giocate tra quelle proposte dalla simulazione calcistica di EA Sports e FIFA 18 non fa certo eccezione. Una sfida avvincente, che permette di creare la propria formazione personalizzandola in ogni aspetto, scegliendo modulo, titolari, componenti della panchina e persino l’allenatore. La software house annuncia la squadra dell’anno, composta dai Top 11 votati da una selezione di giornalisti, atleti e membri della community.

Le votazioni sono terminate e la squadra è stata scelta! 55 dei migliori giocatori al mondo sono stati nominati per la prima Squadra dell’anno di EA SPORTS FIFA, ma solo 11 di loro fanno parte della squadra. Scopri chi è entrato in squadra e cerca gli oggetti giocatore speciali nei pacchetti FUT, per un periodo limitato.

Tra i pali a mantenere la porta inviolata c’è David De Gea (Manchester United), nelle posizioni centrali della difesa Leonardo Bonucci (Milan) e Sergio Ramos, affiancati sulle fasce in copertura da Dani Alves (Paris Saint-Germain) e Marcelo (Real Madrid). A centrocampo spazio al trio composto da Kevin de Bruyne (Manchester City), Luka Modric (Real Madrid) e N’Golo Kante (Chelsea), mentre l’attacco è affidato alla potenza di fuoco garantita da Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Harry Kane (Tottenham). Grande escluso Neymar, protagonista dello scorso calciomercato e già più volte decisivo in Ligue 1, che però non ha raccolti abbastanza voti.

Una formazione che, se schierata su un vero campo anziché in FIFA 18, difficilmente lascerebbe qualche possibilità di vittoria agli avversari. L’unico rappresentante del calcio nostrano e del campionato tricolore è Leonardo Bonucci, passato improvvisamente la scorsa estate con grande sorpresa di tutti dalla Juventus al Milan. Risulta invece massiccia la presenza dei tornei francese e spagnolo, come prevedibile, con quello inglese che segue a ruota.