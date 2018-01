Fitbit Coach, fitness con Xbox One e Windows 10

Luca Colantuoni,

Dal 30 giugno 2017 non è più possibile utilizzare l’app Xbox Fitness di Microsoft. Il noto produttore californiano, leader del mercato degli indossabili, offre ora una valida alternativa. Fitbit Coach è infatti un personal trainer digitale che permette di eseguire gli esercizi mostrati sullo schermo collegato alla Xbox One o al computer con Windows 10.

Dopo una lunga sessione di gioco è opportuno fare un po’ di movimento fisico. I più sedentari non devono nemmeno uscire all’aperto, in quanto possono utilizzare Fitbit Coach direttamente sulla console (Xbox One, Xbox One S e Xbox One X) o su PC Windows 10. L’app può essere scaricata gratuitamente dal Microsoft Store (al momento solo in inglese, tedesco, spagnolo, francese e portoghese), ma per sfruttare tutte le funzionalità occorre sottoscrivere un abbonamento annuo a 39,99 dollari. Per un’esperienza ottimale viene consigliato di indossare un dispositivo Fitbit (smartwatch o fitness tracker) con cardiofrequenzimetro.

La frequenza cardiaca in tempo reale verrà mostrata sullo schermo della TV, consentendo di variare l’intensità dell’allenamento. L’utente può seguire gli esercizi, la cui difficoltà dipende dagli obiettivi raggiunti, e ascoltare la musica di Fitbit Radio (Feed.fm). La versione Premium permette di sbloccare allenamenti guidati illimitati e ulteriori funzionalità.