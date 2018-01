Nokia promette qualcosa di speciale al MWC 2018

HMD Global ha già annunciato il primo smartphone del 2018, ovvero la seconda versione del Nokia 6. Juho Sarvikas, Chief Product Officer dell’azienda finlandese, ha confermato la partecipazione al Mobile World Congress di Barcellona, dove verrà presentato qualcosa di “eccezionale”. L’aggettivo potrebbe riferirsi al top di gamma Nokia 9 oppure ad altri modelli, di cui sono circolate alcune indiscrezioni nelle ultime settimane.

Sorry for radio silence. Been super busy planning #MWC2018 . Please expect it to be awesome 😎

— Juho Sarvikas (@sarvikas) January 18, 2018