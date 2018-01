SELFLY, drone da taschino per i selfie

Filippo Vendrame,

I selfie sono una vera passione che ha contagiato milioni di persone in tutto il mondo che assumono le pose più assurde pur di scattare le foto perfette da condividere su Internet o con gli amici. Chi non può fare a meno di scattarsi ogni giorno selfie nei posti più strani e con le pose più assurde non potrà che amare SELFLY. Trattasi di un drone in miniatura che si controlla da uno smartphone che è stato progettato esclusivamente per scattare selfie.

I droni, oggi, sono gadget abbastanza comuni, tuttavia sono per lo più molto costosi e tecnicamente complessi. Se lo scopo è solo quello di scattare selfie da un punto di vista differente, i comuni droni non sono probabilmente la scelta più adatta. Ecco che alcuni sviluppatori hanno deciso di provare una strada differente e di sviluppare SELFLY, un drone in miniatura che sta nella tasca dei pantaloni e può essere tirato fuori ogni volta che si vuole scattare il selfie perfetto. Nonostante sia un drone in miniatura, le sue specifiche fotografiche sono interessanti. SELFLY dispone di un obiettivo con ottica da 12MP ed è in grado di registrare anche video in Full HD (1080p e 60 fps). L’autonomia di volo non è eccezionale, appena 4 minuti, ma è più che sufficiente per mettersi in posa e scattare il selfie perfetto. Disponibile anche una batteria aggiuntiva che raddoppia il tempo di volo ed un battery pack che garantisce oltre 7 ricariche complete.

Altro aspetto interessante di questo drone in miniatura il suo guscio protettivo che funge anche da cover per gli smartphone. In questo modo gli utenti potranno sempre avere sotto mano sia il drone che lo smartphone attraverso il quale gestire il volo e i selfie.

SELFLY è presente su Indiegogo per una campagna di crowdfunding per ottenere i finanziamenti necessari alla sua costruzione in serie. SELFLY può essere acquistato ad un prezzo di partenza di 110 dollari.

SELFLY è stato mostrato al pubblico anche durante il recente CES 2018 di Las Vegas.