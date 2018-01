Tide Pod Challenge: la posizione di YouTube

I fatti sono questi: qualcuno ha iniziato a filmarsi mentre ingoia capsule di detersivo, pubblicando poi il video in Rete, lanciando così una delle più assurde e incomprensibili sfide che il mondo online ricordi. La Tide Pod Challenge è stata in un primo momento etichettata come fake, trasformandosi poi in qualcosa di vero, reale, concreto ed estremamente pericoloso, complice forse anche il tam tam mediatico e la viralità della notizia.

Una vicenda i cui connotati richiamano alla mente quelli della Blue Whale Challenge balzata agli onori della cronaca lo scorso anno, frutto di un mix nocivo tra disinformazione e misinformazione. Stavolta però è purtroppo tutto vero. Stabilire chi abbia dato il via alla catena e per quale motivo è impresa ardua, ma il rischio è tangibile e richiede misure immediate. C’è il pericolo di emulazione, bisogna in ogni modo possibile evitare che qualcuno sottovaluti l’entità dell’insidia mettendo a repentaglio la propria vita e quella altrui. Così si spiega l’intervento di YouTube, attuato mediante l’immediata cancellazione dei video relativi a questa folle pratica.

A conferma di come la Tide Pod Challenge sia arrivata in pochi giorni a costituire un fenomeno preoccupante anche la posizione assunta da Procter & Gamble, gruppo industriale statunitense che controlla il marchio Tide. Questo il tweet.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.

Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ

— Tide (@tide) January 12, 2018