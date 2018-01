Xiaomi Mi 7 al MWC 2018 di Barcellona?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese sarà presente al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Nell’agenda della manifestazione, ancora in fase di definizione, viene indicato come “partecipante”, ma potrebbe anche tenere un keynote per annunciare il nuovo Xiaomi Mi 7. Sarebbe questa l’occasione per svelare l’espansione nei mercati europei, considerato proprio il recente arrivo in Spagna e la distribuzione di alcuni smartphone tramite Amazon Italia.

Xiaomi ha scelto Spagna come primo mercato europeo, ma il CEO Lei Jun ha dichiarato che ci sono numerosi fan anche in Italia, Germania e Regno Unito, quindi l’arrivo ufficiale in uno di questi paesi potrebbe essere annunciato al MWC di Barcellona. Oggi gli utenti che vogliono acquistare uno smartphone del produttore cinese devono utilizzare canali alternativi, tra cui il noto GearBest. Xiaomi potrebbe sfruttare l’occasione per svelare il nuovo Mi 7, per il quale si prevedono caratteristiche molto interessanti e, come sempre, prezzi inferiori ai top di gamma dei principali concorrenti. A titolo di confronto, l’attuale Mi 6 costa 449,00 euro in Spagna.

Galleria di immagini: Xiaomi Mi 6, immagini dello smartphone

Il Mi 7 dovrebbe avere uno schermo AMOLED con rapporto di aspetto 18:9 e integrare un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, doppia fotocamera posteriore, riconoscimento facciale 3D, ricarica wireless e forse una tecnologia di intelligenza artificiale. Probabile anche l’annuncio della versione Plus con schermo di maggiori dimensioni.