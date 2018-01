Evento Nokia al Mobile World Congress 2018

Luca Colantuoni,

Ieri un dirigente di HMD Global aveva confermato la partecipazione al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Oggi il produttore finlandese ha inviato gli inviti alla stampa specializzata per un evento che avrà luogo il 25 febbraio al Museum of Contemporary Art della città catalana.

Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global, ha promesso l’annuncio di qualcosa di “eccezionale” durante la manifestazione spagnola. Oltre a giorno. ora e luogo, l’invito non contiene nessun indizio sui possibili smartphone, ma solo la frase “prossimo capitolo della nostra storia”. Molti utenti sperano che si tratti di un riferimento al Nokia 9, l’atteso top di gamma con schermo OLED da 5,3 o 5,5 pollici e rapporto di aspetto 18:9. Lo smartphone dovrebbe integrare inoltre 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash.

La fotocamera posteriore dovrebbe essere dual con sensori RGB e monocromatico da 13 megapixel, flash dual LED, stabilizzazione ottica ed elettronica delle immagini, registrazione video 4K e ovviamente supporto per la funzionalità Bothie che permette di scattare foto in tandem alla fotocamera frontale. Non mancheranno il lettore di impronte digitali (sul retro), la tecnologia OZO audio e la porta USB Type-C.

Altri smartphone protagonisti dell’evento potrebbero essere le versioni internazionali dei Nokia 7 e Nokia 6 (2018), oltre a Nokia 8 (2018), Nokia 7 Plus, Nokia 4 e Nokia 1. Riferimenti agli ultimi tre modelli sono stati scoperti nel file APK dell’app Fotocamera. Probabile infine l’annuncio della versione 4G del Nokia 3310.