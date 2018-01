LG V30 con IA al MWC 2018 di Barcellona?

Luca Colantuoni,

In base alle ultime indiscrezioni, LG non annuncerà il nuovo G7 al Mobile World Congress di Barcellona. Secondo quanto riportato dal Korea Herald, il produttore coreano potrebbe sfruttare l’occasione per mostrare una particolare versione del V30 con funzioni di intelligenza artificiale.

Il CEO Jo Seong-Jin ha recentemente dichiarato che LG annuncerà nuovi smartphone solo quando lo riterrà necessario, quindi senza rincorrere i suoi diretti concorrenti. Il dirigente ha tuttavia aggiunto che la “longevità” dei top di gamma verrà estesa con l’introduzione di nuove versioni. Esattamente ciò che si prevede per il V30. Secondo la fonte del Korea Herald, il nuovo modello si chiamerà LG V30+α. Purtroppo non ci sono informazioni sulle funzionalità di intelligenza artificiale, ma quasi certamente saranno implementate via software.

Il V30, infatti, integra solo un processore Snapdragon 835 e nessuna NPU (Neural Processing Unit), come quella del Kirin 970 di Huawei che permette di eseguire tutti i calcoli direttamente sullo smartphone. Considerata la stretta collaborazione con Google potrebbe trattarsi di funzionalità aggiunte all’assistente personale di Mountain View.

Il presunto V30+α dovrebbe avere le stesse specifiche della versione originale, eventualmente con 128 GB di memoria flash, come il V30+. Recentemente LG ha annunciato una variante con 6 GB di RAM, 256 GB di storage e Android 8.0 Oreo.