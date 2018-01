Moto G6, G6 Plus e G6 Play, nuovi dettagli

Luca Colantuoni,

La roadmap di Motorola per il 2018 dovrebbe prevedere il lancio di almeno 7 smartphone, tutti con schermo 18:9. I primi ad essere annunciati, al Mobile World Congress di Barcellona, saranno probabilmente i tre Moto G6, dei quali sono state scoperte ulteriori informazioni (design, hardware e prezzi).

Osservando le immagini si nota subito una chiara somiglianza con il Moto X4. I Moto G6, G6 Plus e G6 Play hanno infatti una cover posteriore in vetro (il telaio dei Moto G5s e G5s Plus è in alluminio) e il modulo fotografico è circondato da un “anello dentato”. Il Moto G6 (di colore oro rosa nell’immagine) possiede un display con rapporto di aspetto 18:9, come gli altri due modelli della serie. Il lettore di impronte digitali è sotto lo schermo, mentre le lenti della dual camera posteriore sono disposti in orizzontale.

Queste sono le possibili specifiche: display da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 450, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, dual camera posteriore da 12 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.000 mAh. Previsto un prezzo di circa 240 dollari.

Il Moto G6 Plus dovrebbe avere uno schermo full HD+ da 5,93 pollici, processore Snapdragon 630, 3/4/6 GB di RAM, 32/64 GB di storage e batteria da 3.200 mAh. Il prezzo previsto è circa 330 dollari. Il Moto G6 Play, visibile nell’immagine, ha una singola fotocamera posteriore e il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro, sotto il logo Motorola. Altre possibili specifiche sono schermo HD da 5,7 pollici e batteria da 4.000 mAh.