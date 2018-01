Nintendo Labo è già in pre-ordine su Amazon

Cristiano Ghidotti,

Ieri l’annuncio, arrivato un po’ a sorpresa, oggi l’avvio della fase di pre-ordine sugli store online: Nintendo Labo può essere acquistato fin da subito così da essere certi di riceverlo al lancio, fissato in Europa per il 27 aprile, senza correre il rischio di rimanere a bocca asciutta per un eventuale (e prevedibile) sold-out. Due i prodotti offerti: il Kit Assortito (in offerta su Amazon a 69 euro) e il Kit Robot (in offerta su Amazon a 79 euro).

È l’ultima trovata della grande N per differenziare Switch dalle altre console, un’iniziativa che di fatto abbatte i confini fra l’intrattenimento videoludico e i giochi più tradizionali, quelli fisici da toccare con mano. Si tratta essenzialmente di alcuni accessori di cartone chiamati Toy-Con, pensati per ospitare i controller della piattaforma e il suo display. Ecco dunque che il design modulare progettato da Nintendo esprime appieno il suo potenziale, dando vita a soluzioni sempre differenti, così da aumentare al massimo il coinvolgimento offerto dai singoli titoli. Niente a che fare con la struttura rigida e talvolta vincolante di un joypad tradizionale.

Il Kit Assortito contiene l’occorrente (fogli di cartone, corde, elastici, spugnette e altro ancora) per dar vita a una macchinina RC, a una canna da pesca, a una casa, a una moto e alla tastiera di un pianoforte, mentre con il Kit Robot è possibile creare una tuta indossabile, con tanto di zaino da mettere in spalla e visore. L’esborso economico non è certo dei più contenuti, ma Nintendo ha dichiarato che in futuro sarà possibile scaricare e stampare in modo del tutto gratuito alcuni progetti Labo. Con una mossa di questo tipo Switch può andare a stuzzicare l’interesse di coloro che alla bruta potenza di calcolo dei processori next-gen e all’altissima definizione dell’Ultra HD preferiscono un concept originale e innovativo.