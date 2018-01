Smartphone Android trasformati in dispositivi spia

Dark Caracal è il nome di un gruppo di hacker che ha trasformato gli smartphone Android in dispositivi spia. Rubate foto, messaggi di testo, lista delle chiamate telefoniche effettuate e ricevute, informazioni di contatto, screenshot, fotografie, video e in generale centinaia di gigabyte di dati ad utenti di oltre 20 Paesi del globo: lo rivela un nuovo rapporto condiviso dalla Electronic Frontier Foundation e Lookout Security (EFF).

Il gruppo di hacker, che si ritiene sia composto da cittadini libanesi, ha spiato i dispositivi Android di militari, medici, giornalisti, funzionari governativi, accademici, avvocati, attivisti e altri professionisti, rubando loro centinaia di GB di dati informatici attraverso uno spyware mobile sviluppato ad hoc, denominato Pallas. Scoperto da Lookout nel corso del 2017, Pallas si trova in app Android di terze parti non sicure, soprattutto client di messaggistica istantanea installati al di fuori del Google Play Store.

In una dichiarazione rilasciata sul sito web ufficiale, il direttore del programma per la sicurezza informatica EFF Eva Galperin ha specificato che:

Le persone negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, in Libano e in Francia sono state colpite da Dark Caracal. Si tratta di una campagna globale molto ampia, incentrata sui dispositivi mobili: il mobile è il futuro dello spionaggio, perché i telefoni sono davvero pieni di dati sulla vita quotidiana di una persona.