3 Italia, nuove offerte per la clientela consumer

Filippo Vendrame,

3 Italia mette mano al suo listino consumer ed oggi, 22 gennaio, lancia una nuova serie di offerte per tutti i suoi clienti vecchi e nuovi. La prima novità riguarda l’offerta Play che punta soprattutto su chi cerca un profilo tariffario con molto traffico dati. Tutte le offerte Play prevedono soglie e rinnovi settimanali. Nelle specifico, Play offre a chi la sottoscriverà 250 minuti di chiamate e 1.5GB di traffico dati ogni 7 giorni al prezzo di 1,5 euro a settimana.

Play Special, invece, offre 250 minuti di chiamate e 3,75 GB di traffico Internet a settimana al prezzo di 2,25 euro ogni 7 giorni. Disponibile anche l’opzione Play SMS Plus che offre 300 SMS al mese a 2 euro ogni 7 giorni. Play Special è anche Smartphone. Questo significa che gli utenti potranno abbinare un dispositivo mobile tra quelli a listino dell’operatore. La seconda novità riguarda i piani All-IN con addebito su conto corrente o carta di credito. All-In Start include 500 minuti, 500 SMS e 5GB a 10 euro ogni 4 settimane con addebiti ogni 7 giorni. Chi optasse per All-In Start con addebito su conto corrente o carta di credito disporrà di soglie mensili e dell’opzione Giga Bank. All-In Start, in questa configurazione, costerà 7 euro al mese.

Rimangono confermate All-In Prime Special con 1000 minuti, 1000 SMS e 10 Giga (7 euro al mese per 6 mesi e poi 10 euro al mese) e All-In Master Special con minuti illimitati, 1000 SMS e 30 Giga (10 euro al mese per 6 mesi e poi 15 euro al mese). Anche sulle All-In è possibile abbinare uno smartphone (ALL-IN Special con Smartphone). Le ALL-IN Special con Smartphone prevedono una durata contrattuale di 30 mesi e pagamento tramite conto corrente o carta di credito.

Novità anche per FREE, il piano tariffario che permette di cambiare smartphone ogni 12 mesi. FREE Prime Special prevede 1000 minuti, 1000 SMS e 10 GB di traffico dati a partire da 22 euro al mese. Il canone varia a seconda dello smartphone incluso.

FREE Master Special, invece, offre minuti illimitati, 1000 SMS e 35 GB di Internet a partire da 25 euro al mese. Con FREE X, invece, gli utenti potranno avere minuti illimitati, 1000 SMS e ben 50 GB di traffico dati a 45 euro al mese.

Accanto a questo novità 3 Italia ha rinnovato la promozione “Porta un amico in 3” che porta vantaggi sia a chi porterà un nuovo cliente, sia al nuovo cliente. L’amico che entrerà in 3 Italia potrà attivare All-IN Prime (1000 minuti, 1000 SMS, 10 Giga) e All-IN Master (minuti illimitati, 1000 SMS, 30 Giga) al costo di 7 o 10 euro. Chi presenterà un nuovo cliente riceverà 15GB di traffico Internet extra.

Infine, novità anche per quanto riguarda i servizi di connettività fissa per chi sceglierà 3Fiber (ADSL o fibra ottica). Al prezzo di 24,90 euro al mese, l’operatore includerà anche 15GB di traffico dati extra da utilizzare sulla propria SIM 3 Italia. Chi non avesse una SIM attiva dell’operatore potrà attivarne una sottoscrivendo All-IN Prime o Master nelle versioni Special a prezzo bloccato.