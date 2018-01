HomePod approvato dalla FCC: presto in vendita

Marco Grigis,

Apple ha finalmente ottenuto l’approvazione dalla FCC per la commercializzazione di HomePod, un passo importante poiché sottolinea come il lancio sul mercato del dispositivo sia davvero imminente. Lo speaker intelligente di Cupertino, presentato la scorsa estate e non ancora giunto nei negozi, potrebbe quindi essere disponibile tra pochissime settimane. Non in Italia, però, poiché lo Stivale pare non verrà coinvolto nella prima tornata di distribuzione.

È une genesi abbastanza complicata, quella che ha coinvolto HomePod negli ultimi mesi. Inizialmente atteso per la fine del 2017, l’altoparlante intelligente ha subito alcuni ritardi, tanto da posticiparne il lancio “all’inizio del 2018”. Apple non ha ancora fornito una data effettiva, ma i movimenti in corso in quel di Cupertino indicano come la disponibilità potrebbe essere imminente: oltre alle prime spedizioni dai fornitori, avvenute la scorsa settimana, arriva ora l’approvazione dalla Federal Communications Commission.

La FCC ha certificato il prodotto per la vendita negli Stati Uniti, un elemento essenziale affinché il device possa arrivare finalmente sul mercato, non solo a stelle e strisce ma anche internazionale. Così come già anticipato nelle scorse settimane, la prima distribuzione avverrà probabilmente negli USA, nel Regno Unito e in Australia, mentre per le altre nazioni bisognerà attendere probabilmente ancora qualche mese.

Così come già noto, HomePod si differenzia dagli altri smart speaker presenti sul mercato, quali i rivali Echo di Amazon e Google Home. Anziché concentrarsi sui servizi di assistenza vocale, infatti, il prodotto è stato elaborato per garantire il massimo della qualità di riproduzione. Grazie a un processore A8 e a diversi sensori ambientali, infatti, HomePod riesce ad adattare automaticamente il suono a seconda delle caratteristiche fisiche della stanza in cui è inserito, per una riproduzione avvolgente e a 360 gradi. Il device sarà proposto negli Stati Uniti a 349 dollari, mentre i listini internazionali non sono ancora stati resi noti.