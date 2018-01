Samsung Galaxy S9, lo slogan punta alla fotocamera

Floriana Giambarresi,

Samsung Galaxy S9 sarà annunciato il mese prossimo al Mobile World Congress di Barcellona e, quando manca ormai davvero poco al reveal dell’atteso smartphone e della sua variante Plus, emergono nuove indiscrezioni sul modo in cui la casa produttrice avrebbe in mente di promuoverlo, ovvero con un focus particolare sulle capacità della fotocamera.

Una fonte che ha grande familiarità con Samsung rivela che il nuovo slogan dovrebbe essere “Film Your Story As You Intended“, ovvero “Riprendi la tua storia come tu intendi”. Uno slogan del genere ha molto senso in un momento come questo, in cui Samsung ha iniziato a collaborare con i creatori di video, in particolare con gli youtuber, per la promozione dei propri prodotti e mostrare che oggi non è più necessaria una grande videocamera per realizzare grandi video o creare incredibili contenuti. Basta infatti uno smartphone, come uno della gamma Galaxy.

Secondo le indiscrezioni, con il Samsung Galaxy S9 non saranno necessari programmi di editing per creare grandi video per via della qualità del nuovo comparto fotografico, le cui componenti e caratteristiche sono trapelate di recente in dettaglio.

Per il Samsung Galaxy S9 è prevista una fotocamera posteriore con un singolo sensore da 12 megapixel con obiettivo con apertura variabile (f/1.5 fino a f/2.4) e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), e un doppio sensore, ovvero una dual camera da 12 megapixel per la variante Samsung Galaxy S9+, con schermo da 6,22 pollici. Si vocifera che le fotocamere dei due Galaxy S9 consentiranno la cattura di video al rallentatore, probabilmente a 1000fps e video grandangolari con zoom. In quanto alla fotocamera frontale, si parla di un sensore da 8 megapixel con autofocus e tecnologia di scansione dell’iride.

L’estetica non dovrebbe differire troppo dal Samsung Galaxy S8, ma ulteriori informazioni a riguardo saranno disponibili durante l’evento di presentazione che dovrebbe esser fissato per il 25 febbraio.