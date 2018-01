3 Italia, torna la fatturazione mensile

Filippo Vendrame,

Anche 3 Italia, dopo TIM, Vodafone e Wind, ha annunciato il ritorno al sistema di fatturazione mensile. L’operatore, attraverso uno scarno comunicato all’interno del suo sito ufficiale, annuncia di aver recepito quanto previsto dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 e sottolinea la volontà di voler ripristinare il sistema di fatturazione mensile a partire dal prossimo 24 marzo 2018. Da quella data, il costo dei servizi e delle opzioni tariffarie sarà addebitato ai clienti su base mensile e non ogni 28 giorni o 4 settimane.

Proprio come Wind, 3 Italia non fa menzione di eventuali aggiustamenti dei costi dei canoni per bilanciare il calo delle mensilità. TIM e Vodafone, per esempio, hanno evidenziato che aumenteranno leggermente le tariffe per fare in modo che la spesa totale annuale rimanga sempre la stessa anche se i canoni annuali passeranno da 13 a 12. 3 Italia non ha annunciato nulla di tutto questo ma ha evidenziato che in caso di modifiche delle condizioni delle offerte sarà inviata una comunicazione personalizzata. Una frase che lascia aperta la possibilità che arrivino, comunque, modifiche ai costi dei servizi e delle opzioni tariffarie.

Sicuramente se ne saprà di più nel corso delle prossime settimane mano a mano che si avvicinerà la data in cui l’operatore tornerà a tariffare i suoi servizi su base mensile.

Da 3 Italia non arriva nemmeno un accenno ai possibili rimborsi ipotizzati da AGCOM. L’Autorità avrebbe previsto in una sua delibera che gli operatori si dovrebbero impegnare a stornare nella prima bolletta con cadenza mensile tutto quanto i loro clienti hanno pagato in più per il periodo in cui continuavano a fatturare ogni 28 giorni pur non avendone le possibilità.

Di seguito il completo annuncio di 3 Italia sul ritorno alla fatturazione su base mensile.