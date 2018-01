Acer Chromebook Spin 11 supporta Google Play

Filippo Vendrame,

Acer ha annunciato il nuovo Chromebook Spin 11, un convertibile con un display touch da 11,6 pollici in grado di ruotare di 360 gradi per trasformare il dispositivo in una sorta di tablet pc. Un prodotto molto simile a quello presentato l’anno scorso per il solo mercato educational. Il nuovo Acer Chromebook Spin 11, invece, sarà in vendita attraverso i consueti canali tradizionali.

Il nuovo Chromebook Acer Spin 11 potrà essere dotato di processori quad-core Pentium (N4200) e Celeron (N3450 o N3350) ed integrerà due porte USB-C. Il display touch da 11.6 pollici disporrà di una risoluzione di 1366 x 768 pixel. Il pannello utilizzato è un IPS e quindi, anche se la risoluzione non è molto levata, la qualità delle immagini dovrebbe risultare buona. Gli utenti potranno scegliere anche tra 4 o 8 GB di RAM e tra 32 o 64 GB di SSD. Sul display è posisbile interagire anche con un pennino (optional), grazie alla tecnologia Wacom. Il nuovo Acer Chromebook Spin 11 è perfettamente compatibile con Google Play. Gli utenti potranno, quindi, scaricare ed installare le app di Android. Il nuovo Acer Spin 11 sarà in vendita in America nel mese di marzo a partire da 349 dollari.

Questo Chromebook sarà disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa un mese dopo a partire da 379 euro.

Accanto all’annuncio del nuovo Spin 11, Acer ha presentato una nuova variante del suo Chromebook 11, appena 15 giorni dopo aver svelato la nuova famiglia di questi prodotti. Il modello C732 è stato progettato espressamente per il mondo educational e dispone della certificazione IP41, cioè resiste agli schizzi d’acqua ed alla polvere. Il cuore pulsante è un processore Celeron quad core o dual core (modelli N3350 o N3450) e può essere configurato con un display da 11.6 pollici IPS (1366 x 768 pixel) sia touch screen con non touch screen. 16, 32 o 64 GB è lo spazio di archiviazione su cui gli acquirenti potranno contare. Completano la dotazione tecnica due porte USB-C, due porte USB standard, uno slot microSD, connettività Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.2. Alcune varianti potranno essere dotate di connettività 4G. I prezzi partono da 279,99 dollari per il modello non touch screen e da 299,99 dollari per la variante con touch screen.

Infine, Acer ha annunciato anche un nuovo Chromebox chiamato CXI3. Questo prodotto integra processori Intel di ottava generazione e dispone di una porta USB-C oltre a 5 porte USB standard. Questo Chromebox integra anche una porta HDMI, un’ethernet ed uno slot per le microSD. Potrà essere collocato verticalmente sulle scrivanie o inserito direttamente dietro ai monitor.

Acer non ha svelato disponibilità e prezzi per questo modello.