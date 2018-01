Android 8.1 Oreo su Nokia 8 in versione beta

Tra le priorità di HMD Global c’è l’intenzione di rilasciare gli aggiornamenti per i propri dispositivi in modo rapido, contribuendo così a combattere la piaga della frammentazione che purtroppo ancora affligge l’ecosistema Android e offrendo ai clienti l’accesso alle più recenti funzionalità della piattaforma. In quest’ottica si inserisce l’iniziativa odierna rivolta ai possessori di Nokia 8.

Tutti coloro che hanno acquistato il top di gamma del catalogo possono fin da subito accedere alla versione beta del pacchetto che porta Android 8.1 Oreo sul device. Chi lo desidera può scaricarlo attraverso i Beta Labs. Non si tratta certo di un major update, che però contribuisce a introdurre le ultime modifiche apportate da Google al sistema operativo, così da poter contare sulla protezione dalle minacce informatiche e sul fix dei problemi riscontrati nelle release precedenti. L’annuncio arriva direttamente dall’account Twitter di Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global.

Be our guest as we serve #AndroidOreo 8.1 beta for #Nokia8 . Updating your device today will enable a host of new features. And most importantly – the hamburger emoji fix with cheese now on top of the patty! Get it here https://t.co/91uhqsbLYM#nokiamobilebetalabs pic.twitter.com/aA4LmSce0E

— Juho Sarvikas (@sarvikas) January 23, 2018