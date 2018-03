Far Cry 5: requisiti di sistema della versione PC

Cristiano Ghidotti,

Una delle serie FPS più originali e apprezzate degli ultimi anni sta per tornare, con un nuovo capitolo inedito per ambientazione e storia: Far Cry 5 sarà disponibile a partire da 27 marzo per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Oggi Ubisoft annuncia i requisiti di sistema necessari per giocare su computer con sistema operativo Windows.

Quattro configurazioni differenti, in grado di coprire dal formato 720p al 4K. La location scelta dal team di sviluppo è quella di Hope County, nel Montana, con il giocatore che veste i panni di un assistente dello sceriffo alle prese con una setta di fanatici nota come Eden’s Gate. L’approccio al gameplay è ancora una volta di tipo open world, così da offrire una grande libertà in termini di esplorazione della mappa. Alla campagna da affrontare in singolo si affianca una modalità cooperativa multiplayer e, come in ogni sparatutto che si rispetti, è possibile ricorrere a un vasto arsenale di armi ed equipaggiamenti.

Di seguito, dunque, i requisiti necessari per giocare a Far Cry 5 su PC.

Far Cry 5: requisiti minimi PC (720p)

Sistema operativo: Windows 7 (SP1) o successivo;

processore: Intel Core i5-2400 da 3,10 GHz, AMD FX-6300 da 3,50 GHz;

scheda video: NVIDIA GeForce GTX 670, AMD R9 270;

RAM: 8 GB.

Far Cry 5: requisiti consigliati PC (1080p, 60 fps)

Sistema operativo: Windows 7 (SP1) o successivo;

processore: Intel Core i7-4770 da 3,40 GHz, AMD Ryzen 5 1600 da 3,20 GHz;

scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970, AMD R9 290X;

RAM: 8 GB.

Far Cry 5: requisiti PC 4K (30 fps)

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit);

processore: Intel Core i7-6700 da 3,40 GHz, AMD Ryzen 5 1600X da 3,60 GHz;

scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD RX Vega 56;

RAM: 16 GB.

Far Cry 5: requisiti PC 4K (60 fps)