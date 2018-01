Per Google un’importante espansione in Francia

Cristiano Ghidotti,

Non è sempre stato un rapporto semplice quello che lega la Francia e Google: tra sanzioni relative alla privacy e indagini di natura fiscale, negli ultimi anni si sono registrate diverse tensioni. Ciò nonostante, bigG ritiene che il paese abbia un enorme potenziale ancora inespresso e annuncia un piano di sviluppo finalizzato proprio a favorirne la crescita.

Il programma Grow with Google, già attivo anche in Italia, abbraccia il territorio d’oltralpe, con la nascita di quattro hub chiamati Les Ateliers Numériques, gestiti da partner locali. Spazi fisici in cui formare i professionisti trasmettendo loro skill digitali. La prima città interessata dall’iniziativa sarà Rennes, con l’apertura del centro prevista entro l’anno. L’obiettivo è quello di arrivare a creare competenze coinvolgendo fino a 100.000 persone ogni anno. Ecco quanto si legge in un post pubblicato sul blog ufficiale e firmato da Sunder Pichai, numero uno del gruppo di Mountain View.

Secondo la Commissione Europea, la Francia si trova solo al 16esimo posto del Digital Economy and Society Index continentale. Il paese ha tutte le carte in regola per avere successo: i migliori ingegneri, grandi imprenditori, uno dei più avanzati sistemi educativi al mondo, ottime infrastrutture e aziende affermate a livello globale. Gli studi indicano che se la Francia sfruttasse appieno il suo potenziale, potrebbe generare fino al 10% del proprio prodotto interno lordo dalle tecnologie digitali entro il 2025, creando valore aggiuntivo per circa 200-250 miliardi di euro ogni anno.

In cantiere anche l’apertura di un nuovo centro di ricerca sull’intelligenza artificiale, una struttura simile a quella aperta di recente a Pechino. Lì verranno condotti studi finalizzati all’impiego dell’IA in campi come la medicina, la scienza e l’arte. Infine, Google annuncia l’espansione dei propri uffici nel paese, così da arrivare ad accogliere il doppio dei dipendenti rispetto a quelli attuali: oltre 1.000 persone al lavoro in uno spazio che coprirà complessivamente più di 6.000 metri quadrati.