SSD: Samsung 860 PRO e 860 EVO con sistema V-NAND

Cristiano Ghidotti,

Unità per lo storage dal form factor compatto e senza alcun compromesso in termini di performance o affidabilità: le nuove SSD (Solid State Drive) presentate da Samsung Electronics sono indirizzate sia all’utenza consumer sia a un impiego in ambito professionale. Sono le nuove Samsung 860 Pro e Samsung 860 EVO, in arrivo entro pochi giorni sul mercato.

Samsung 860 PRO e 860 EVO

Entrambe sono dotate di tecnologia V-NAND: è l’evoluzione del classico NAND che sfrutta la dimensione verticale, arrivando a impilare 64 strati uno sopra l’altro anziché ridurre le dimensioni delle singole celle. Una soluzione pensata per soddisfare le nuove esigenze manifestate da chi desidera salvare foto ad alta risoluzione e video sempre più pesanti, come quelli registrati in formato 4K. In termini di velocità si arriva a 550 MB/s in lettura e 520 MB/s in scrittura per 860 PRO e 560 MB/s in lettura e 530 MB/s in scrittura per 860 EVO.

La comunicazione è affidata al nuovo controller MJX in grado di gestire il carico di lavoro delle workstation, con piena compatibilità per i sistemi Linux. In entrambi i casi l’interfaccia è SATA (6 Gbps). Queste le parole di Un-Soo Kim, Senior Vice President of Brand Product Marketing, Memory Business di Samsung Electronics.

Le nuove unità SSD 860 PRO e 860 EVO combinano le più recenti tecnologie V-NAND a 64 livelli da 512 GB e 256 GB, fino a 4GB DRAM mobile LPDDR4 e un nuovo controller MJX per portare l’esperienza a un livello superiore, sia per gli utenti consumer, sia per le aziende. Samsung continuerà a realizzare innovazioni significative nel campo delle unità SSD consumer e ad alimentare la crescita del settore della memoria a livello complessivo nei prossimi anni.

Il lancio delle nuove unità SSD 860 PRO e 860 EVO di Samsung è fissato entro la fine del mese, con prezzi di vendita consigliati pari rispettivamente a 159,26 euro e 113,99 euro per i tagli più piccoli. Il modello Pro è disponibile con capacità da 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB, mentre la 860 EVO nei tagli da 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB. I prodotti sono coperti da una garanzia della durata pari a cinque anni (o 4.800 TBW per 860 PRO e 2.400 TBW per 860 EVO).