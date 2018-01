Fujifilm FinePix XP130: compatta e resistente

Cristiano Ghidotti,

A poco più di un anno di distanza dalla presentazione del modello XP120, ecco annunciata la new entry della linea, già capace di distribuire in tutto il mondo oltre cinque milioni di unità: la nuova Fujifilm FinePix XP130 riprende il design e le principali caratteristiche del suo predecessore, migliorando alcuni aspetti come testimonia l’introduzione del modulo Bluetooth a basso consumo per il trasferimento rapido dei file in modalità wireless ai dispositivi mobile (è sufficiente scaricare l’app Camera Remote).

Fujifilm FinePix XP130

Punto di forza della fotocamera compatta è ancora una volta il suo design rugged: il corpo macchina è progettato per resistere alla polvere, all’acqua (fino a 20 metri di profondità), alle basse temperature fino a -10° C e agli urti in caso di cadute accidentali da un’altezza massima di 1,75 metri. L’acquisizione delle immagini è affidata a un sensore da 16,4 megapixel (CMOS retroilluminato) che lavora in accoppiata con un obiettivo FUJINON con zoom ottico 5x. Completano la dotazione il già citato Bluetooth, lo slot per schede di memoria SD e il display LCD posteriore da 3 pollici con risoluzione 920.000 pixel. Il tutto in soli 207 grammi di peso.

In modalità raffica si arrivano a salvare fino a 10 immagini al secondo, mentre per quanto riguarda la registrazione video è garantito il supporto al formato Full HD con un framerate da 60 fps. Ai filmmaker interesserà poi sapere della composizione automatica di clip in modalità timelapse. Non mancano infine funzionalità pensate per semplificare il lavoro dell’utente, come nel caso della tecnologia Eye Detection che entra in azione quando si sta scattando un ritratto, assicurandosi di mettere ben a fuoco gli occhi del soggetto inquadrato.

L’arrivo sul mercato della nuova Fujifilm FinePix XP130 è previsto per il mese di febbraio, al prezzo di 219,99 euro, con la possibilità di scegliere tra più colorazioni come mostra la galleria allegata di seguito.