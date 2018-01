Ecco gli audiolibri su Google Play

Cristiano Ghidotti,

È tutto vero: gli audiolibri fanno oggi il loro debutto ufficiale su Google Play, con una nuova sezione integrata nella categoria Libri della piattaforma. Confermati dunque i rumor e le indiscrezioni circolati in Rete nell’ultimo periodo. Una nuova tipologia di contenuto, già disponibile anche in Italia. Indicativamente, i prezzi per ogni volume variano da 2 a 10 euro.

Nel nostro paese sono circa un centinaio gli audiobook già messi online dal gruppo di Mountain View su Play Store, accessibili da browser desktop così come da dispositivi Android e iOS, senza dimenticare gli smart speaker della linea Home (al momento solo quelli con lingua inglese attivata) e tutti quelli dotati dell’intelligenza artificiale dell’Assistente Google. Ogni titolo va acquistato (sul primo viene offerto il 50% di sconto), dopodiché è possibile scaricarlo nella memoria interna del device così da portarlo con sé in mobilità ed essere ascoltato anche in modalità offline, senza pesare sul traffico dati. Non c’è bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento, come invece accade con alcune offerte della concorrenza (Amazon Audible).

Ascolta straordinari audiolibri quando e dove vuoi. Con Audiolibri di Google Play, puoi ascoltare tutti i contenuti che vuoi senza un abbonamento e persino senza una connessione a Internet.

Per ogni audiolibro è possibile consultare una scheda dettagliata, con informazioni approfondite sui narratori, sulla trama e sulla durata complessiva. Premendo il pulsante “Riproduci anteprima” è inoltre possibile ascoltare un breve estratto del volume prima di effettuarne l’acquisto. Infine, si segnala che è prevista l’integrazione con il sistema operativo Android Auto, così da poterli riprodurre mentre ci si trova al volante.