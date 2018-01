Morde la batteria di iPhone, esplosione nello shop

Marco Grigis,

È una vicenda davvero singolare, quella che ha coinvolto un possessore di iPhone, desideroso di acquistare una nuova batteria per lo smartphone. Il tutto è accaduto in Cina, dove il consumatore in questione ha ben pensato di mordere la componente, causando l’esplosione della stessa batteria: fortunatamente, sembra che l’incidente non abbia comportato gravi conseguenze.

In un periodo in cui si parla continuamente di batterie, in particolare a seguito della vicenda degli iPhone rallentati e dell’avvio di un piano di sostituzione agevolato da parte di Cupertino, qualcuno ha evidentemente pensato di procedere in autonomia, senza approfittare dell’assistenza targata mela morsicata. E così un uomo si è recato presso uno store d’elettronica in Cina, per acquistare una componente di ricambio per il suo device.

Entrato nel negozio, e ottenuta la parte di ricambio, l’acquirente deve aver deciso di saggiarne la qualità, forse in modo fin troppo letterale. Senza pensarci troppo, ha quindi portato la batteria alla bocca, stringendola improvvisamente fra i denti. Quanto basta per causare un cortocircuito, tale da fare esplodere la parte di ricambio, con una spaventosa fiammata ripresa in video.

Le batterie al litio sono infatti molto delicate e, oltre a dover essere gestite e sostituite da personale specializzato, non devono essere sottoposte a manipolazioni, piegamenti o forti sollecitazioni. In ogni caso, l’episodio non sembra avere avuto conseguenze gravi: il responsabile dell’esplosione non è stato ferito, mentre una giovane, nelle vicinanze durante lo scoppio, dopo la confusione iniziale pare si sia pienamente ripresa.

Il filmato è divenuto immediatamente virale sui social network, dove in molti hanno manifestato sorpresa per un gesto tanto incauto quanto quello di mordere una batteria. Altri hanno invece ribadito la necessità di affidarsi sempre nelle mani dei professionisti, poiché anche un’operazione apparentemente tanto semplice quanto la sostituzione potrebbe nascondere rischi davvero gravi. Si ricorda, in ogni caso, come proprio in questi giorni Apple stia offrendo un servizio di sostituzione batteria a prezzo scontato per alcuni modelli, a soli 29 euro.