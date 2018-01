MWC 2018: Samsung Galaxy S9 protagonista assoluto?

Luca Colantuoni,

Samsung non ha svelato il Galaxy S8 al MWC 2017 di Barcellona, a causa della nota vicenda relativa alla batteria del Galaxy Note 7, lasciando così spazio ai suoi diretti concorrenti. Quest’anno però il produttore coreano annuncerà il Galaxy S9 durante la manifestazione spagnola, quindi sembra che LG e Huawei abbiano deciso di posticipare il lancio dei nuovi smartphone.

I protagonisti dell’edizione 2017 sono stati LG G6 e Huawei P10/P10 Plus, mentre Galaxy S8/S8+ sono stati annunciati solo a fine marzo. La presentazione dei Galaxy S9/S9+ monopolizzerà ovviamente l’attenzione della stampa specializzata, tanto da costringere LG e Huawei a posticipare il lancio dei nuovi G7 e P11 (o P20), almeno secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Corea. In realtà, LG aveva già confermato che il suo top di gamma è stato riprogettato da zero, per cui l’appuntamento di Barcellona è sicuramente saltato.

Sia il G7 che il P20 dovrebbero essere annunciati tra fine marzo e inizio aprile, quindi dopo l’arrivo sul mercato dei Galaxy S9/S9+ (16 marzo, secondo il noto leaker Evan Blass). Al momento non è noto se Huawei presenterà altri prodotti a Barcellona (forse tablet e ibridi 2-in-1). LG potrebbe invece svelare una versione migliorata dell’attuale V30. Il V30+α (nome ipotetico) dovrebbe offrire funzionalità di intelligenza artificiale. Maggiori informazioni arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi giorni.