RED Hydrogen One disponibile in estate

Luca Colantuoni,

Sono passati oltre sei mesi dall’annuncio del RED Hydrogen One, primo smartphone del noto produttore di videocamere professionali. Jim Jannard, CEO e fondatore dell’azienda californiana, ha ora pubblicato sul forum ufficiale nuove informazioni sulle tecnologie utilizzate, alcune specifiche aggiuntive e la possibile data di arrivo sul mercato statunitense.

Il RED Hydrogen One è uno smartphone piuttosto originale. Esternamente sembra una versione rugged del Moto Z, in quanto si notano subito la sporgenza della dual camera posteriore e i pin magnetici per il collegamento dei moduli aggiuntivi. In realtà integra avanzate tecnologie frutto di anni di esperienza in campo cinematografico e della collaborazione con Leia. Lo smartphone possiede infatti un display olografico da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). Attivando la modalità 4V, l’utente potrà vedere immagini 3D che “escono” dallo schermo, senza indossare occhiali o visori per la realtà virtuale/aumentata/mista.

Jannard ha rivelato che Hydrogen One integra un processore Snapdragon 835, slot dual SIM, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 4.500 mAh. Il CEO ha dichiarato che lo smartphone verrà distribuito negli Stati Uniti tramite i maggiori operatori telefonici entro l’estate. È prevista anche una versione sbloccata, per la quale dovrebbero essere avviati i preordini entro il mese di aprile.

Oltre che nel formato 4V sarà possibile registrare video 3D, passare dall’uno all’altro e condividere i contenuti 4V sui social network. Nessuna novità per quanto riguarda i prezzi: 1.195 dollari per la versione con telaio in alluminio e 1.595 dollari per la versione con telaio in titanio.