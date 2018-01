Dell annuncia nuovi Chromebook serie 5000

Luca Colantuoni,

Dell offre un assortimento completo di prodotti e soluzioni software per il settore Education che permettono agli studenti e agli insegnanti di utilizzare le tecnologie più innovative. L’interesse del produttore statunitense per questo mercato è confermato dai nuovi Chromebook serie 5000 presentati al BETT Show in corso a Londra.

Dell non ha comunicato le specifiche complete, ma si prevede una dotazione hardware migliore rispetto ai Chromebook serie 3000. Il primo modello, disponibile in versione notebook e ibrido 2-in-1, è il Chromebook 5190. La caratteristica comune è l’elevata resistenza del telaio. Il dispositivo appartiene alla categoria “rugged” e possiede uno schermo da 11 pollici resistente ai graffi, una tastiera resistente agli spruzzi d’acqua e cerniere rinforzate. Dell afferma che il Chromebook 5190 sopravvive a cadute da un’altezza di 48 pollici (circa 1,2 metri) e a 10.000 micro-cadute da un’altezza di 4 pollici (circa 10 centimetri).

Gli utenti possono scegliere configurazioni con processori Intel Celeron (dual e quad core). Il produttore statunitense elenca poche specifiche, tra cui la porta USB Type-C per il collegamento di drive esterni e altre periferiche, la World Facing Camera e la stilo EMR che funziona senza batteria. L’autonomia dichiarata da Dell è superiore alle 13 ore, tre in più rispetto alla serie 3000.

Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS con supporto per le app Android. Il Chromebook 5190 sarà disponibile dal mese di febbraio ad un prezzo base di 289 dollari. La configurazione migliore dovrebbe costare intorno ai 400 dollari.