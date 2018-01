MediaWorld, continuano i prezzi ruggenti

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 5 febbraio 2018. Trattasi di un volantino che continua la promozione “prezzi ruggenti” iniziata i primi giorni di gennaio. Per tutta la durata del volantino, dunque, i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di sconti molto interessanti su tanti prodotti. Per esempio, tra gli smartphone spicca il best seller Apple iPhone X 64GB proposto a 1099 euro.

Sempre tra gli smartphone si segnalano anche l’iPhone 8 256GB a 899 euro, il Huawei P10 a 479 euro ed il Samsung Galaxy S8+ a 749 euro. All’interno del volantino si evidenzia anche il debutto del nuovo Samsung Galaxy A8 proposto a 529 euro con in omaggio un Samsung Gear VR. Non solo smartphone, ovviamente, perchè MediaWorld ha deciso di scontare anche una ghiotta selezione di computer di ultima generazione tutti dotati del sistema operativo Windows 10. Per esempio, il notebook ACER A515-51G-51V7 (Aspire A5), con processore Intel Core i5 di ottava generazione, è proposto al prezzo di 599 euro. La catena di elettronica non si è dimenticata nemmeno degli appassionati del gaming.

Per tutta la durata del volantino, gli appassionati di videogiochi potranno acquistare la console Xbox One X con un secondo controller al prezzo di 499 euro. Chi ama la fotografia potrà, invece, approfittare dell’offerta sulla reflex Nikon D5300 proposta al costo di 599 euro.

MediaWorld ha deciso di offrire anche un’ampia selezione di televisori di ultima generazione per tutti coloro che intendono trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Per esempio, il TV LED Samsung UE49MU6500UXZT, con schermo da 49 pollici curvo, è proposto a 699 euro.

Infine, non mancano tanti gadget ad alto tasso di tecnologia come gli hoverboard ed i droni e nello specifico il modello DJI Spark a 499 euro.