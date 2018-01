PyeongChang 2018, app ufficiale di Samsung

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato la disponibilità dell’app ufficiale che permetterà agli utenti di seguire tutti gli eventi dei XXIII Giochi olimpici invernali e dei XII Giochi paralimpici invernali. Il produttore coreano ha sviluppato PyeongChang 2018 per Android e iOS, in quanto Worldwide Olympic Partner nella categoria Wireless Communications Equipment and Computing Equipment. Pochi giorni fa era stata svelata una versione speciale del Galaxy Note 8 con cover posteriore di colore bianco.

L’app ufficiale è stata creata in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e il Comitato organizzatore di PyeongChang 2018. I fan possono trovare tutte le informazioni sulle gare, sui partecipanti e sui luoghi. È possibile conoscere la programmazione, i risultati in tempo reale, i record, i dettagli su atleti e squadre. Il luogo dell’evento viene mostrato anche in 3D e con riprese effettuate da droni. Non manca ovviamente una sezione riservata a notizie, foto e video sull’importante manifestazione sportiva.

Spettatori e semplici turisti possono trovare informazioni su trasporto locale, traffico e alloggi. L’app permette anche di acquistare i biglietti degli eventi e gli articoli di merchandising. Chi si trova sul posto può ricevere contenuti in base alla posizione geografica (attivando il GPS). PyeongChang 2018 per iOS e Android è personalizzabile, in quanto l’utente può attivare la ricezione delle notifiche push per sport, paese e atleta preferiti.

L’applicazione gratuita è disponibile in cinque lingue: inglese, francese, cinese, coreano e giapponese. Nei prossimi giorni potrebbero essere aggiunte altre funzionalità.