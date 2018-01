Samsung Galaxy S9, le varianti di colore al lancio

Floriana Giambarresi,

È ufficiale: il Samsung Galaxy S9 e la variante Galaxy S9+ saranno rivelati il 25 febbraio a Barcellona, a un giorno dall’inizio del Mobile World Congress. Quando manca esattamente un mese dalla presentazione al pubblico e alla stampa, una nuova indiscrezione getta luce sulle diverse colorazioni che dovrebbero essere disponibili sin dal lancio.

Grazie a dei nuovi leak, si apprende che i due nuovi Samsung Galaxy S9 saranno disponibili in almeno due opzioni cromatiche familiari al momento del lancio, tra cui Grey e Orchid Silver. Familiari perché i nomi dei colori ufficiali del Galaxy S8 sono Orchid Grey, Arctic Silver o Midnight Black.

Qualora l’indiscrezione si rivelasse veritiera, non ci si sorprenderebbe dato che numerose informazioni diramate in passato da varie fonti hanno suggerito che i Galaxy S9 e Galaxy S9+ saranno esteticamente molto simili ai loro predecessori, nel design e nelle dimensioni. Sul retro, invece, ci si aspetta un lettore di impronte digitali spostato in una posizione centrale; la variante più grande avrà probabilmente una doppia fotocamera (dual camera) mentre il Galaxy S9 più piccolo si accontenterà di un singolo sensore.

Proprio la fotocamera sarà il pezzo forte dei nuovi smartphone ammiraglia, come confermato dallo slogan che annuncia ufficialmente la presentazione in quel di Barcellona: “The Camera Reimagined“, il che suggerisce la presenza di un comparto fotografico da top di gamma, come del resto hanno anticipato alcuni rumor comparsi sul Web negli scorsi giorni.

Si vocifera infatti che la fotocamera posteriore disporrà di un sensore da 12 megapixel (forse un ISOCELLL S5KL9) supportato da un’ottica con apertura variabile (f/1.5-2.4) e dalle tecnologie di stabilizzazione ottica delle immagini (OIS) e di messa a fuoco dei soggetti inquadrati (Super Speed Dual Pixel). Con tutta probabilità, i Galaxy S9 offriranno anche la possibilità di registrare video in modalità super slow motion (fino a 960fps) e video e foto grandangolari a 360 gradi. Inoltre, il Galaxy S9+ dovrebbe avere una dual camera posteriore con due sensori da 12 megapixel.

Trattandosi di indiscrezioni, occorrerà attendere l’annuncio dei due smartphone, che avverrà alle ore 18 (italiane) del 25 febbraio, in quel di Barcellona.